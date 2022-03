L'Italia è fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva, sconfitta a Palermo dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff verso Qatar 2022. Al termine dell'incontro, Giorgio Chiellini ha commentato a Rai Sport: "E' difficile da spiegare, c'è grande delusione perché secondo me anche oggi abbiamo fatto una buona partita in cui ci è mancato il gol. Non siamo stati presuntuosi, sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso dei miei compagni, sono orgoglioso di questa squadra che ha dato tutto anche oggi. Siamo distrutti, affranti. Dobbiamo ripartire. E' difficile commentare a caldo, rimarrà dentro di noi un grande vuoto e spero che per il futuro questo vuoto dia l'energia per ripartire. Mi auguro ancora con Mancini perché lo trovo una persona imprescindibile per questa Nazionale. Dobbiamo ripartire, tornare a vincere, in vetta agli Europei e tra quattro anni tornare a fare questo benedetto Mondiale che ci è mancato".



LA PARTITA - "Non era semplice gestire gli ultimi venti metri perché loro facevano densità, ma ci siamo arrivati senza rischiare niente. Non ho nulla da imputare a questo gruppo che ci ha messo tutto".



ULTIMA PARTITA IN NAZIONALE - "Penso che si debba anche giocare la prossima, ora non è il momento".