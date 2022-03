dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord, il presidente federalecommenta a Rai Sport: "Fa parte del calcio, quando fai parte di questo sport devi accettare i verdetti. Sono dispiaciuto e amareggiato, mi dispiace per i tifosi. Rimane un grandissimo dolore per questa eliminazione arrivata in maniera alquanto imprevista e imprevedibile. Però il calcio è questo".- "E' successo che purtroppo abbiamo chiuso gli Europei l'11 luglio, i ragazzi hanno avuto un periodo di stacco e sono arrivati con una preparazione non al massimo delle loro necessità ed esigenze. Abbiamo pagato lo scotto come ogni volta- "Questi ragazzi sono stati splendidi e continueranno a esserlo. Hanno regalato al nostro Paese un sogno straordinario appena pochi mesi fa. Non dobbiamo però vivere di rendita, la sconfitta di questa sera ci fa capire che nel nostro calcio c'è qualcosa da fare. Non mi riferisco solamente a indici e parametri vari... Dobbiamo capire meglio cosa fare, per esempio, per risolvere il problema dei nostri giovani che non giocano".- "Non c'entra, non voglio entrare nel merito della giornata. Dispiace che i ragazzi si siano visti un giorno per la gara e non aiuta, ma non voglio fare percorsi di rivisitazione che non servono in questo momento".- "Mi auguro che continui, ha con noi un impegno su un progetto e mi auguro smaltisca le scorie di questa eliminazione come tutti gli altri italiani e che resti alla guida della Nazionale per continuare il nostro lavoro. Io ho ancora tante energie".