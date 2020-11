Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria sull'Estonia: "Fare parte di questo gruppo fa sempre piacere, i discorsi esterni sulle tante partite non li voglio commentare, abbiamo fatto una bella gara. Il mister ha fatto un percorso importante con un gruppo determinato e non è facile entrarci. Poi Mancini farà le sue scelte".



DIFFERENZE CON L'INTER - "Non ci conoscevamo tra noi, il modo di giocare è diverso. Nel secondo tempo è andata meglio, è stato tutto più facile"