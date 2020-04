Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDIGITALEREALITY SHOW:, alle ore 21.20 su Rai 2 - I concorrenti arrivano in Corea del Sud, tra le quattro coppie rimaste in corsa c'è quella formata da Max Giusti e dal giornalista sportivo Marco Mazzocchi.FILM:, alle ore 21.35 su Canale 5 - Terzo esilarante film di Checco Zalone, un padre bugiardo e squattrinato parte col figlio per una vacanza ricca di sorprese.FILM:(seconda parte), alle ore 21.20 su Italia 1 - Ultimo capitolo della saga col duello finale tra il protagonista e Lord Voldemort.SATELLITEFILM:, alle ore 21.15 su Sky Cinema 2 - 4 Oscar per l'emozionante capolavoro di fantascienza firmato da Steven Spielberg.STORYTELLING:, alle ore 21 su Sky Sport 1 - La semifinale del Mondiale di Messico 1970 decisa ai tempi supplementari.PARTITA:, alle ore 21 su Sky Sport Football - La finale di Champions League nel 2003 a Manchester decisa ai calci di rigore.STORYTELLING:, alle ore 21.30 su Sky Sport Serie A - Lazio campione d'Italia per la seconda volta della storia nel 2000.INTERNETPARTITA:, alle ore 20.00 su Milan Tv - Finale di Coppa dei Campioni 1990.PARTITA:, alle ore 21.00 su Dazn - Serie A 2013/2014.PARTITA:, alle ore 22.00 su Inter Tv - Serie A 1999/2000.