Un lampo di Cristiana Girelli ha regalato all'Italia femminile la vittoria al debutto nel Mondiale in Australia. Il gol dell'attaccante della Juventus è stato decisivo per la vittoria contro l'Argentina: "Aspettavo questo momento - racconta nel post partita ai microfoni della Rai - lo dedico a tutte noi perché i festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione. Abbiamo subìto tante critiche, anche ingiuste, ma era fondamentale partire coi tre punti e il piede giusto in un girone tostissimo. Non è stata una partita bellissima, siamo riuscite a portarla a casa".