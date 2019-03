"Azzurro Under 21 - Le nuove speranze". Sembra il titolo di un film preso un po' da un libro di Moccia e un po' da Star Wars; invece è, molto semplicemente, la realtà. La nostra realtà. In estate ci sarà l'Europeo Under 21, in Italia, e gli Azzurrini hanno le qualità per arrivare fino in fondo. Era da anni, infatti, che non si vedeva così tanta qualità abbinata all'ambizione: chi gioca nel Milan, chi nella Roma, chi nel Napoli, chi sta continuando a crescere lontano dai top club, chi, invece, si è stretto al braccio la preziosissima fascia da capitano della Fiorentina, in un momento cruciale della stagione. Talentuosi, ambiziosi, coraggiosi, spavaldi e affamati. Perfetti.



GENERAZIONE D'ORO - Tutti li guardano, tutti li sognano. Già, perché molti dei ragazzi di Di Biagio (e di Mancini!) sono già oggetto del desiderio dei top club europei: da Chiesa pronto a infiammare il mercato a Cutrone, finito nel mirino del Tottenham; da Tonali che piace alle big italiane a Barella, 'gemello' di Nainggolan e pallino di Marotta. Una 'nouvelle vague' azzurra, una generazione d'oro, che ha in Zaniolo il suo fiore all'occhiello. I PIU' CARI - Ma quali sono i più costosi? La classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 giocatori Under 21 italiani più cari. Precisazione: sono stati presi in considerazione i calciatori che possono prendere parte al prossimo Europeo di categoria, quelli nati dal '96 in poi. Il prezzo non lo abbiamo, ovviamente, deciso noi, ma ci siamo affidati al CIES, l'osservatorio calcistico specializzato nell'analisi statistica del calcio che aggiorna, di continuo, il valore di tutti i giocatori. E le sorprese non mancano...