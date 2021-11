Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato da Prato, dove si trova per l'inaugurazione della statua dedicata a Paolo Rossi: "Abbiamo avviato un percorso di riconoscenza per Paolo, come memoria storica. Abbiamo intitolato a lui la nostra sala del consiglio federale e mi piacerebbe dedicare a lui anche il Salaria Sport Village a Roma. Inoltre anche lo stadio Olimpico, sempre a Roma. Non è facile ma sarebbe un gesto straordinario".



DEFEZIONI ITALIA VERSO LA SVIZZERA - "Preoccupato? No, non lo sono. Siamo abituati alle emergenze e abbiamo sempre reazioni positive. L'attaccamento dei tifosi è bellissimo, anche i telespettatori seguono sempre la Nazionale e all'Olimpico i tagliandi sono stati polverizzati".