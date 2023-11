A margine del pareggio contro l'Ucraina, che sancisce il passaggio dell'Italia alle fasi finali di Euro 2024, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



INCANTESIMO RITROVATO - "E' cambiato molto nello spirito di questi ragazzi. Abbiamo recuperato entusiasmo e fiducia, la voglia di tornare a essere speciali. Si era rotto un incantesimo che si è riacceso con Spalletti. Do del merito a Luciano che ha dato a questa squadra una serenità e una fisionomia che li hanno portati fin qua."



CAMBIAMENTO - "Ho sempre sperato in un cambiamento, ma non per quanto riguarda il tecnico. Bisognava cambiare. Abbiamo costruito molto in 5 anni, c'è stato un momento di crisi e difficoltà. Si sono generate delle ferite, che grazie a Luciano e al lavoro dei ragazzi abbiamo rimarginato in tempi rapidi. Ho visto una squadra in crescita sul piano tecnico, tanta voglia, tanta gioia. Siamo in Germania, dovevamo esserci, avevamo rischiato di non andarci, ma siamo contenti."