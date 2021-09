Ciccio Graziani, ex attaccante, tra le altre, della Roma, campione del mondo nel 1982 con l'Italia, al Corriere della Sera dice la sua su Ciro Immobile, centravanti degli Azzurri che fatica a trovare il gol con la Nazionale: "L'attacco dell'Italia segna troppo poco ma Ciro crescerà con Sarri. Domenica doveva tirare lui il rigore. Il Mondiale non è a rischio. Il falso nove? Non mi sembra la soluzione, se Belotti non c'è allora si punti su Raspadori".