La vittoria che manca. La vittoria che può essere decisiva. La vittoria che può portare, dopo un percorso netto, l'Italia a Euro2020. La squadra di Roberto Mancini attende la Grecia all'Olimpico di Roma nella settima giornata del Gruppo J per le qualificazione alla competizione iridata della prossima estate. Gli Azzurri, che questa sera saranno di verde vestiti, ne hanno vinte 6 su 6, con 18 gol fatti e 3 subiti. Questa sera vogliono trovare quella decisiva per strappare il pass europeo: la Bosnia ha vinto contro la Finlandia, ora bastano tre punti.



I NUMERI - La Grecia è a un passo dall'eliminazione, con una sola vittoria, accompagnata da 2 pareggi e 3 sconfitte, e non vince con un'avversaria nelle prime 20 del ranking Fifa da 3 anni. Koulouris e compagni, però, hanno fato più punti in trasferta che in casa, segnando lontano dal proprio paese anche 4 dei suoi sette gol. Nei 17 scontri diretti tra Italia e Grecia, gli Azzurri ne hanno perso solo 1, con 11 vittorie e 5 pareggi.



I SINGOLI - Ciro Immobile ha segnato 9 gol in questa stagione e ha segnato anche nell'ultima sfida dell'Italia; Efthymios Koulouris, invece, ha segnato nelle ultime due partite consecutive col Tolosa e cerca il suo primo gol in maglia Grecia.