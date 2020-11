Vincenzo Grifo, esterno offensivo dell'Italia e del Friburgo, autore di una doppietta contro l'Estonia, parla a Rai Sport: "Uno è sempre contento di giocare con la maglia della Nazionale, fare due gol ancora meglio. Ringrazio tutti per la fiducia. Sto in Germania ma mi sento al 100% italiano, scegliere l'azzurro è stato semplice. Ringrazio anche la mia famiglia".



EUROPEO - "Uno ci crede sempre, quando si è in campo bisogna dare tutto. Voglio fare gol e assist e sono felice di essere qui. Decide comunque sempre il mister. Queste è una squadra unita, con giocatori di grande qualità. Posso imparare ancora tanto"