Grande attesa a Palermo per la Nazionale di Roberto Mancini, che questa sera affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale dei play off per la qualificazione alla Coppa del Mondo. In mattinata gli Azzurri hanno sostenuto la rifinitura sul campo del Centro Sportivo ‘Tenente Onorato’ a Boccadifalco, uno degli impianti sportivi del territorio che si sono rifatti il look in vista del match di questa sera. Non saranno della partita Gianluca Scamacca, Andrea Belotti e Nicolò Zaniolo. Out anche Gollini, Bonucci, Biraghi, Luiz Felipe, Sensi Locatelli e Zaccagni. Questi i convocati e i numeri di maglia.



I numeri di maglia degli Azzurri per la gara con la Macedonia del Nord



Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);



Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);



Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);



Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).