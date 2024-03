Italia, i convocati: prima per Bellanova, Lucca e Folorunsho! Fuori Immobile e Scamacca, dentro Zaniolo

Redazione CM

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha diffuso i nomi dei 28 calciatori che saranno a disposizione per le gare amichevoli contro Venezuela ed Ecuador che si disputeranno durante la prossima sosta:



Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).



IL PROGRAMMA - Due test probanti, i primi del 2024, con due nazionali sudamericane in piena corsa per il prossimo Mondiale: giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, gli Azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1) se la vedranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.



ESCLUSI E PRIME VOLTE - Non figurano nell'elenco Ciro Immobile della Lazio e Andrea Belotti della Fiorentina, i due attaccanti campioni d'Europa nel 2021, mentre fa rumore l'esclusione di Gianluca Scamacca dell'Atalanta: le punte centrali saranno Mateo Retegui del Genoa e Lorenzo Lucca dell'Udinese, alla prima chiamata ufficiale. Come Lucca anche il centrocampista Michael Folorunsho del Verona e l'esterno Raoul Bellanova del Torino, mentre nonostante il periodo di forma poco esaltante con l'Aston Villa in Inghilterra non manca Nicolò Zaniolo sulla trequarti campo. Altro escluso importante è Bryan Cristante della Roma. In difesa c'è il trio dell'Inter Darmian-Acerbi-Bastoni, confermato Bonaventura e spazio anche a Jorginho in cabina di regia.