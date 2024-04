Italia, i gironi per gli Europei Under 19: Corradi sfida Norvegia, Irlanda del Nord e Ucraina, tutte le date

L'scopre le sue prossime avversarie alledi categoria, che i ragazzi guidati da Bernardo Corradi affronteranno a partire dal 15 luglio 2024 (il giorno dopo la finale di Euro 2024) in Irlanda del Nord. Come emerso oggi dall'urna di Belfast, sarannole tre squadre che gli azzurrini dovranno affrontare all'interno del, attraverso il quale proveranno a difendere il titolo di campioni in carica, conquistato l'estate scorsa a Malta, grazie al gol di Kayode che ha messo k.o. il Portogallo.

Gruppo A: Norvegia, Irlanda del Nord, Italia, Ucraina.Gruppo B: Danimarca, Turchia, Francia, Spagna.Se l'Italia arriva da campionessa in carica (aveva vinto anche nel 2003), da tenere d'occhio sarà la, che ha vinto 8 dei 20 Europei di categoria organizzati finora e può contare su un comparto giovanile assai competitivo. Gli azzurrini di Corradi, che poggiano le loro speranze sulla stella ex Udinese Simone Pafundi, dovranno guardarsi anche dalla, vittoriosa nel 2005, 2010 e 2016, mentre anche l'può vantare una vittoria nel 2009.

15 luglio (ore 15.30 locali, 16.30 italiane): Italia-Norvegia, Seaview Stadium - Belfast18 luglio (ore 19 locali, 20 italiane): Irlanda del Nord-Italia, Inver Park - Larne21 luglio (ore 19 locali, 20 italiane): Ucraina-Italia, Inver Park - LarneFase a gironi: 15-16, 18-19, 21-22 luglioPlay off Mondiale U20: 25 luglioSemifinali: 25 luglioFinale: 28 luglio