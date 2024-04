Marchisio sceglie la top 11 del futuro: Bellingham e tanti uomini mercato fra i talenti Under 21

Redazione CM

41 minuti fa



Quali sono i talenti del futuro del nostro calcio? Goal.com l'ha chiesto a Claudio Marchisio che nel suo nuovo percorso da agente, dopo aver fondato la neo-nata football player agency 'Circum' ha in mente la volontà di lavorare soprattutto con i giovani e, per usare le sue parole: "per trovare i talenti migliori soprattutto a livello italiano, perché credo che sia una fascia molto delicata e importante che richiede grande lavoro in campo e fuori".



E nel corso dell'Intervista l'ex centrocampista della Juve ha stilato la sua particolare top 11 di talenti tutti under 21, con una punta di Italia, tanti campioni già affermati come Bellingham e Musiala, ma anche tanti nomi mercato a partire da Benjamin Sesko del Lipsia che piace al Milan. Scorri per conoscere le sue scelte schierate con un 4-2-3-1. Allenatore? Marchisio.