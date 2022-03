La FIGC ha comunicato i numeri di maglia che i calciatori della Nazionale di Roberto Mancini indosseranno stasera in occasione della partita contro la Turchia. A Konya, una versione molto rivisitata degli Azzurri - complice qualche infortunio e la necessità del ct di vedere volti nuovi in vista del prossimo ciclo - affronterà Calhanoglu e compagni nella sfida tra le eliminate nelle semifinali playoff per il Mondiale.



La numero 10, che era stata indossata da Lorenzo Insigne in occasione della sconfitta contro la Macedonia del Nord, passa sulle spalle di Joao Pedro, una delle principali novità in questa tornata di convocazioni. Sarà titolare nel cuore del centrocampo il milanista Sandro Tonali, che eredita la '8' da Jorginho, mentre Zaniolo avrà la '11'. Gianluca Scamacca, che avrà la grande occasione di scendere in campo da centravanti dal primo minuto, ha optato per la maglia numero 14, con la '9' che sarà vestita da Belotti.



Questa la lista completa: 1 Sirigu, 17 Gollini, 21 Donnarumma; 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Biraghi, 13 Emerson, 15 Acerbi, 19 Bonucci, 23 Bastoni; 5 Locatelli, 6 Sensi, 7 Pellegrini, 8 Tonali, 10 Joao Pedro, 11 Zaniolo, 12 Pessina, 16 Cristante, 18 Barella; 9 Belotti, 14 Scamacca, 20 Zaccagni, 22 Raspadori.