Torna in campo l'Italia, con una partita di fatto amichevole.sconfitta giovedì sera dal Portogallo. Una finalina che servirà a Mancini, che ieri ha deciso di restare al timone , per testare chi ha giocato meno e per fare degli esperimenti in vista degli impegni di giugno.tre nomi che possono rappresentare il futuro azzurro. Nella Turchia poco turnover, spazio per gli 'italiani' Demiral e Calhanoglu.Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà trasmesso da RAI 1 in diretta televisiva e su Raiplay in live streaming gratuito.Bayindir; Celik, Demiral, Soyuncu; R.Yilmaz, Kokcu, Kutlu, Under, Calhanoglu, Akturkoglu; Unal. All. KuntzDonnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini