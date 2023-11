Con il pareggio ottenuto a Leverkusen contro l'Ucraina, l'Italia si è qualificata per la fase finale degli Europei del 2024 in Germania, dove la Nazionale guidata da Luciano Spalletti sarà chiamata a difendere il titolo conquistato dagli azzurri di Roberto Mancini nel 2021 a Londra, contro l'Inghilterra. Il sorteggio dei gironi di Euro 2024 si terrà ad Amburgo il prossimo sabato 2 dicembre alle ore 18: le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi, per un torneo che inizierà il 14 giugno e che terminerà con la finale di Berlino del 14 luglio.



Spalletti, chiamato a guidare la Nazionale a fine agosto, dopo le improvvise dimissioni di Mancini, in questi tre mesi ha dovuto badare al sodo, tanto importante era la posta in palio, ovvero la qualificazione agli Europei. Adesso il ct avrà tutto il tempo per valutare squadra, modulo e giocatori, per modellare davvero la 'sua' Nazionale.



Vediamo, ad oggi, qual è il parco giocatori nel quale con tutta probabilità Spalletti sceglierà i 23 giocatori che porterà con sé in Germania, convocandoli per Euro 2024.



