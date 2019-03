Un doppio traguardo, tutto da festeggiare. L'Italia del calcio torna a sorridere, un anno dopo aver conquistato (e perso) le finali dell'Europeo Under 17 e Under 19, rispettivamente contro Olanda e Portogallo, le selezioni giovanili ritrovano le rispettive fasi finali del torneo continentale. Lo fanno vincendo i rispettivi gironi, lo fanno attraverso il bel gioco, proprio come vuole la Federazione. Dopo anni bui, a inseguire, a vedere le altre nazionali crescere e centrare risultati importanti, il calcio italiano è tornato a mettere avanti la testa. E' tornato a renderci orgogliosi, a essere temuto. Da maggio a luglio ci giochiamo l'Europeo con Under 17, Under 21 e Under 19, è arrivato il momento di alzare un trofeo.



UNDER 17 - La nazionale di Nunziata ha dato una prova di forza, vincendo il suo gruppo con tre vittorie in altrettante partite, 9 gol fatti (con sette marcatori diversi) e 1 solo subito. Dopo il successo 2-0 contro la Turchia, all'esordio, sono arrivati il 3-0 alla Romania e il 4-1 all'Austria. In Irlanda, dal 3 maggio, lotteremo per il titolo.



UNDER 19 - Gioco e attributi sono state le chiavi del cammino degli Azzurrini di Guidi. La qualificazione è arrivata solo nell'ultima giornata, con il 2-0 alla Serbia griffato dalla doppietta di Piccoli e dal contemporaneo ko del Belgio, 5-2 contro l'Ucraina, ma i segnali erano già stati positivi nel 2-2 dell'esordio con il Belgio e nella vittoria in rimonta 3-1 contro l'Ucraina. In vista della fase finale in Armenia, in programma a luglio, bisogna collaudare qualche movimento difensivo, c'è però il tempo per lavorare.