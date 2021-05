Andrea Ferretti, responsabile medico della Nazionale, ha parlato da Santa Margherita di Pula, facendo il punto sugli infortunati in vista degli Europei al via l'11 giugno: "Abbiamo già controllato Verratti e gli altri giocatori che arrivano da recenti infortuni, per nessuno di loro è escluso il recupero. Sono tutti potenzialmente recuperabili. Ci prenderemo i giorni che abbiamo a disposizione per cercare di fornire all'allenatore il maggior numero di scelte possibili".



SU VERRATTI - "Il ginocchio non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato: si devono però fare delle valutazioni. Importante per tutti i giocatori la collaborazione dei club che ci hanno fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori".



SUGLI ALTRI INFORTUNATI - "Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati".