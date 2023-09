L'Italia si ferma sul campo della Macedonia del Nord, chiudendo il match sull'1-1. In gol per gli azzurri il capitano Ciro Immobile, che nel post-partita ha parlato ai microfoni della Rai. Queste le sue parole:





LE DIFFICOLTA' - "E' un momento dove bisogna stare ancora più uniti. Eravamo riusciti a fare la nostra partita nel primo tempo nonostante il campo brutto. E' un peccato perché eravamo scesi bene in campo."



POCO CONCRETI - "Nel primo tempo abbiamo avuto un po' di occasioni, siamo anche stati bravi a crearle. Dal momento che ci è girata così, ci tocca rifarci martedì perché diventa una partita fondamentale per noi a questo punto."



A Sky poi, Immobile ha aggiunto:



"L'atmosfera è abbastanza buona. Sapevamo che era difficile e ad un certo punto ci siamo anche innervositi. Con Spalletti mi sto trovando bene, la squadra mi ha accompagnato e io ho accompagnato la squadra. Peccato per i tre punti mancati, altrimenti sarebbe stato perfetto."