Roberto Mancini gioca d'anticipo. Mercoledì prossimo il ct dell'Italia diramerà le convocazioni per le partite contro Bosnia (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam) in Nations League. Secondo il Corriere dello Sport, Mancini è pronto a convocare anche i calciatori che saranno in vacanza come Verratti (condizioni fisiche permettendo) e gli interisti Bastoni, D'Ambrosio, Sensi e Barella.