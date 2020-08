Lunga intervista a Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, a La Gazzetta dello Sport: "​L'Atalanta può arrivare fino in fondo? Piano... Intanto pensiamo al Psg, che è una grande squadra e ha più esperienza di vertice. Certo non è al top. Ha perso Cavani, non avrà Di Maria, Verratti e Mbappé sono più che in dubbio. Il loro campionato si è interrotto a marzo. Ma, a prescindere da questo, l’Atalanta ha tutto per giocarsi il quarto di finale con fiducia".



JUVE - "Non mi aspettavo l'eliminazione della Juve. Ero sicuro che avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio".



PIRLO - "Che è fortunato: parte dal punto più alto e dalla squadra più forte... Io non ho fatto una gavetta secolare? Sì, ma io sono partito dalla Fiorentina, non dalla Juve... A parte gli scherzi, se ho cercato Andrea è perché so che ha grandi conoscenze di calcio. Come De Rossi. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. La storia è fatta di prime volte. Andrea apre una via nuova. Seguiamolo. In bocca al lupo a lui".