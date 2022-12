In assenza della Nazionale guidata da Roberto Mancini, sono le Forze Armate a rappresentare l'Italia a Qatar 2022. I militari italiani, già operativi prima del fischio d'inizio con i controlli effettuati su 5 degli 8 stadi e nelle acque del porto di Doha, sono presenti nel Paese arabo con l'operazione Orice: una missione bilaterale di supporto alle Forze Armate del Qatar avente lo scopo di prevenire atti terroristici che possano avere come obiettivi stadi, aeroporti, porti e infrastrutture civili. Due le task force impegnate: una a terra guidata dal Generale di Brigata Giuseppe Bossa, con i militari della Brigata Sassari dell'Esercito e i sistemi hi-tech dell'Aeronautica; l'altra in mare guidata dal Capitano di Fregata Emanuele Morea, con il pattugliatore polivalente d'altura Thaon di Revel. A coordinare il tutto il Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa, guidato dal Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo. La base si trova a circa 30 km dalla città con 560 militari che stanno proteggono i Mondiali.