L'Italia perde per infortunio il suo capitano Giorgio Chiellini. Il centrale della Juventus, a cui tra l'altro era stato annullato per fallo di mano un gol, ha chiesto il cambio al minuto 24 per un problema alla coscia sinistra. Mancini lo ha immediatamente sostituito con Francesco Acerbi e in panchina a Chiellini è stata applicata un'evidente fasciatura alla gamba.