Brutta notizia per l'Italia di Roberto Mancini: problema all’adduttore sinistro per l'esterno della Fiorentina Federico Chiesa, che lo ha costretto ad interrompere l'allenamento con gli Azzurri.



PROBLEMA GIA' ACCUSATO - L'esterno viola era già stato stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo di Fiorentina-Lazio per un problema muscolare alla gamba sinistra al 36' del primo tempo: l'infortunio era stato valutato come lieve dallo staff dei toscani, tanto che il calciatore aveva disputato senza problemi tutta la partita di campionato contro il Cagliari. Ora il problema alla'adduttore si è riacutizzato: il calciatore è uscito con i medici, a breve ci saranno ulteriori aggiornamenti sul suo stato e sulla possibilità o meno di vederlo in campo nelle partite di qualificazioni agli Europei contro Finlandia e Liechtenstein.