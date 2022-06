Italia-Inghilterra 0-0: il tabellino



FORMAZIONI



Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori (43' st Guehi), Trippier; Rice (20' st Phillips), Ward-Prowse; Sterling (34' st Saka), Mount (20' st Bowen), Grealish; Abraham (20' st Kane). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: Southgate



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (42' st Florenzi); Frattesi, Locatelli (19' st Gnonto), Tonali; Pessina (43' st Cristante), Scamacca (32' st Raspadori), Pellegrini (19' st Esposito). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: Mancini



Arbitro: Marciniak (Polonia)



Ammoniti: Locatelli (I), Grealish (IN), Gatti (I), Ward-Prowse (IN), Tonali (I)