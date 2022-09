Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nella gara di Nations League tra Italia e Inghilterra:



Arbiro

Jesus Gil Manzano (SPA)

Assistenti

Diego Barbero e Angel Nevado

Quarto uomo

Isidro Diaz de Mera Escuderos.

Var

Juan Martinez Munuera

AVar

Ignacio Iglesias Villanueva,



Secondo tempo



90'+ - Giallo per Grealish, reo di aver controllato il pallone con la mano. Era diffidato, scatterà la squalifica per la gara contro la Germania.



80' - Di Lorenzo finisce tra gli ammoniti per un tackle duro su Grealish.



60' - Barella travolge Bellingham al limite dell'area, il fallo c'è ma non da rigore. L'arbitro concede il vantaggio, ci poteva stare il giallo.



51' - Scontro aereo Kane-Toloi, l'inglese ha la peggio e perde sangue dal labbro. Ma il contatto è fortuito e non falloso.



48' - Giallo per Bonucci che commette fallo su Sterling, punizione per gli inglesi dal limite dell'area. Proteste del capitano azzurro.