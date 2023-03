Nella mia agenda privata ci sono due numeri di telefono che non ho cancellato anche se so perfettamente che serviranno mai più. Li ho voluti mantenere non tanto per una forma di rispetto quanto piuttosto con l’intenzione di coltivare una missione impossibile. Quella di poter comporre entrambi quelle cifre e ascoltare le voci amiche che hanno accompagnato buona parte della mia vita. Il discorrere e le risate di due amici speciali le cui affettuose lontananze non vengono stemperate dal tempo che fugge via lestissimo.Oggi, poi, il senso di vuoto addosso peserà ancora in una misura maggiore e per certi tratti persino insopportabile. Italia e Inghilterra, in campo al Maradona di Napoli, non potranno evitare anche soltanto in virtù della loro semplice presenza di rappresentare una sorta di fil rouge dal quale viene avvolta la figura di un grande assente.il quale, girandosi per cercare eventualmente conforto professionale, non incrocerà lo sguardo con quello del suo storico amico di matita.Era il 6 gennaio quando Luca lasciò questo mondo. Pochissimo. Tantissimo. O anche niente se, illudendoci un poco, proviamo a fingere che nulla di irreparabile sia sul serio accaduto e che la vita e la morte siano soltanto concetti astratti privi di un reale significato.. Lo stesso “miracolo” al quale, se lo vorranno, potranno assistere gli azzurri riuniti nello spogliatoio ascoltando non la voce del loro tecnico ma quella di Luca che, parafrasando un discorso del presidente americano Roosevelt, li invita a realizzare l’impresa proprio come accadde prima della finale europea. Da parte mia, gli telefonerò il giorno dopo.