Intervistato da Rai Sport il'attaccante dell'Italia e del Cagliari, questa sera con la maglia numero 10 azzurra, Joao Pedro.



GIORNI DIFFICILI - "Sono stati giorni difficili dove abbiamo dovuto digerire un risultato che non volevamo. Oggi dobbiamo pensare di ripartire. Ovviamente dobbiamo correggere gli errori, l'Italia deve iniziare subito la risalita. Farlo per la seconda volta di fila è faticoso, ma è l'unica cosa che dobbiamo fare".



MANCINI - "Il fatto che questa sia la seconda volta che ci ritroviamo fuori è la cosa che ci ha colpito di più. Chi scenderà in campo e dovrà risalire con la squadra dovrà pensare a questo. La base c'è con Mancini, lui ha vinto ma ora ha sofferto un colpo grande. Dobbiamo pensare a ripartire".



RIMPIANTO - "Mi dispiace essere arrivato all'ultimo, ma fa parte del gioco. Mi spiace non aver potuto aiutare. È stato e sarà un piacere giocare con la Nazionale oggi. Continuerò a lavorare come tutti, non sarà facile. Tutti avranno voglia di far parte di questo progetto di risalita".