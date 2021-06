Jorginho, centrocampista della Nazionale e del Chelsea, parla nel corso di Sogno Azzurro, speciale della Rai dedicato all'Italia a pochi giorni dagli Europei: "L’eliminazione contro la Svezia? Non dimenticherò mai Buffon piangere perché chiudeva il suo percorso Nazionale con l’eliminazione dal Mondiale. Per rialzarsi ci vuole cuore, amore e credere in ciò che vuoi. La scelta della maglia azzurra? Amo il Brasile sono nato lì ma l’Italia mi ha accolto e quando ho dovuto scegliere non ho avuto dubbi. Era giusto sceglierla".