Jorginho, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta dagli azzurri 9-1 contro l'Armenia: "Qualcosa di brasiliano c'è: una mentalità propositiva, divertirci e cercare sempre il gol. Potevamo fermarci e invece siamo stati bravi a continuare, rispettando l'avversario. Abbiamo continuato a giocare per divertirci e divertire la gente che è venuta allo stadio, riempiendo il Barbera. Era molto bello stasera".



SFIDARE LE GRANDI - "Lo faremo, e ci stiamo preparando per quello. Lavoriamo con umiltà sugli errori, e spingiamo sulle cose che sappiamo fare bene. Vedremo a che punto siamo, ma penso che possiamo toglierci delle soddisfazioni".



SEGRETO SUI RIGORI - "Non ve lo dirò! (ride, ndr) Andate a studiarlo... Potrebbe essere il saltello, ma l'importante è che abbia segnato. Sono felice per il gol e per la vittoria, meritata e frutto di tanto lavoro".



IMPORTANTE FARE STRADA IN EUROPA - "Lo è, per tutti. Abbiamo una squadra giovane e tanto da migliorare, cose da imparare con l'esperienza. E lo fai solo giocando a certi livelli".