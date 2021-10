La Spagna ha interrotto la striscia di imbattibilità della Nazionale, relegando l'Italia alla finalina per il 3°/4° posto. Poco più che un'amichevole la partita con il Belgio dello Stadium, forse. Ma chepunta a vincere. Questi i messaggi lanciati dalin conferenza stampa.- "I nominati ci sono per loro bravura, non per meriti miei. Se devo fare un nome, lo deve vincere Jorginho perché ha vinto tanto. Se lo merita ampiamente"- "Per noi importante perché possiamo dare l'opportunità a tanti di mettersi in mostra, tutti possono diventare utili. E poi possiamo scalare punti nel ranking"- "Abbiamo intrapreso una bellissima strada, dobbiamo continuare a migliorarci, il gruppo è giovane e tanti ragazzi possono giocare insieme per cinque o sei anni. Sono stato molto orgoglio della partita con la Spagna, poteva finire 4 o 5 a zero, invece in dieci siamo rimasti compatti, non abbiamo subito gol e siamo riusciti a farlo"- "Dobbiamo guardare le condizioni fisiche di diversi giocatori. Sicuramente qualcosa cambieremo, però se il Belgio non ha problemi fino al sorteggio noi invece dovremo riuscire a fare più punti possibili. Jorginho? Domani vediamo se gioca"- "Non mi sembra un grande problema, il falso 9 o il vero. Insigne è un attaccante, Chiesa è un attaccante...la squadra è l'importante, la squadra attacca, abbiamo avuto tante occasioni e non soffrivamo neanche un po'. Poi bisogna rispettare la Spagna"- "Ve l'avrei fatto vedere anche a San Siro ma siamo rimasti in dieci, vediamo domani se potrà giocare. Ma è giovane, non possiamo pensare di caricare troppe pressioni su di lui"- "Domani sarò in panchina o magari porterò i soldi dove dicono... (ride, ndr)"