Il pareggio di questa sera tramette fretta alla nazionale del nuovo ct, che dopo il suo primo match alla guida degli azzurri si trova già a dover affrontare un. La Nazionale affronterà, con l'obbligo di vincere per poter puntare al passaggio del turno diNelguida l', dopo il pareggio di oggi contro l'Ucraina.che si trova ora seconda a, mentre. Segue lapunti come l'Italia, ma con una partita in meno, per poi chiudere conche asi piazza in coda al girone.INGHILTERRA 13UCRAINA 7ITALIA 4MACEDONIA DEL NORD 4MALTA 0A livello matematico all'Italia. Stando ai numeri, non è una partita da dentro o fuori, ma soprattutto a livello psicologico, il match diventa cruciale per gli azzurri.per definire la situazione definitiva del gruppo CRicordando chese non si qualificasse piazzandosi tra ledi questo gruppo C.