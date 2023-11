Niente Macedonia del Nord e Ucraina per Manuel Locatelli. Come fa sapere la Federcalcio, il centrocampista della Juventus farà rientro a Torino a causa di un infortunio. In dubbio anche Andrea Cambiaso, che ha un problema alla caviglia. Lo ha confermato il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti: "C'è Cambiaso che ha una caviglia gonfia, Cristante che ha un affaticamento muscolare e c'è da fare attenzione al primo e al secondo allenamento. Locatelli l'abbiamo mandato a casa. Jorginho ha dei punti in testa rimediati nell'ultima partita, bisogna fare grande attenzione perché ha qualche punto di sutura".



LOCATELLI, IL BOLLETTINO - Di seguito il comunicato della Juventus sulle condizioni di Locatelli: "Locatelli sconvocato dopo esami svolti in Nazionale che hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della X costa (contrasto di gioco sabato sera nella gara con Cagliari). Farà terapie qui per alcuni giorni e poi ripresa basata sulla sintomatologia".