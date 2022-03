L'Italia continua a perdere pezzi per la gara di martedì con la Turchia. Agli indisponibili si aggiunge anche il difensore della Lazio Luiz Felipe, come fa sapere una nota ufficiale: "A seguito degli accertamenti clinici effettuati ieri sera, che ne hanno riscontrato l’indisponibilità, il calciatore Luiz Felipe lascerà questa mattina Coverciano per far rientro al club di appartenenza".