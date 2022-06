Arrivano aggiornamenti sul fronte Gianluigi Donnarumma, infortunatosi nel finale della sfida contro la Germania dopo uno scontro di gioco con Antonio Rudiger. Il portiere del Paris Saint-Germain ha subito la lussazione del quinto dito della mano sinistra, per il momento resta in ritiro. Questo il comunicato: "Nel corso della gara di ieri, il calciatore Gianluigi Donnarumma ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le condizioni di Donnarumma saranno monitorate nelle prossime ore". L'Italia giocherà martedì 7 contro l'Ungheria, sabato 11 contro l'Inghilterra e martedì 14 in casa della Germania.