Stavolta niente sconfitta, ma soprattuttoUn po’ perché la Germania non ha Messi, non ha Di Maria e nemmeno il Lautaro Martinez di questo periodo, ma anche perché, fiducia, attenzione e con qualche idea in più rispetto alla Finalissima., soprattutto con Frattesi (tre volte), anche se senza precisione.', anche se va considerato un aspetto significativo: l’Italia era nuova, nuovissima, Mancini l’aveva completamente ribaltata rispetto all’umiliante esibizione contro l’Argentina e, in corso d’opera, l’ha riempita di giovani debuttanti, mentre. E poi nella ripresa più Italia che Germania, sono arrivati i gol (vantaggio azzurro con Pellegrini, pareggio immediato con Kimmich) e anche tanti incoraggianti esordi, a cominciare da quello di un ragazzino del 2003, Wilfried, autore dell’assist per la rete di Pellegrini. Quanto meno, dopo il terrificante 0-3 contro l’Argentina, siamo ripartiti e, in un momento come questo, è già una buona notizia.L’idea di Flick era chiara: possesso palla prolungato (al 90' sarà del 65 per cento) e paziente attesa del pertugio dove infilare, Müller e i due esterni.. L’idea di Mancini era invece più sbrigativa, una volta recuperata palla. La controarma dei tedeschi era però efficace: linea difensiva alta e azzurri spesso (troppo spesso) in fuorigioco. La Germania preferiva il fianco destro per attaccare, con le sovrapposizioni di Henrichs al fianco di Gnabry che si accentrava per lasciare spazio al terzino. Erano ben dentro il gioco Kimmich e Goreztka,Che ha sbagliato un rigore in movimento nel finale del primo tempo, dopo che all’inizio, saltando in un amen Biraghi e Pellegrini, aveva costretto Donnarumma a una parata decisiva. La conclusione pericolosissima di Müller era stata invece murata in piena area da Florenzi.prima su Kimmich e subito dopo su Goretzka.Inquadrato spesso dalle telecamere, colpiva l’, subito impaziente eo per qualche suo suggerimento inascoltato. Il ct era teso. Si è un po’ tranquillizzato col promettente inizio di ripresa: il colpo di testa di Scamacca (che ha bruciato Süle e Rüdiger) su cross di Politano è uscito davvero di poco.. All’11' è nata l’azione più bella degli azzurri, con. Flick ha capito il momento e ha cercato di frenare la risalita degli azzurri con due cambi, Hofmann e il giovane talento Musiala, al posto di Henrichs e Sané, protagonista di un’ora non proprio memorabile.Kehrer è intervenuto male su Politano, ha preso il giallo ma ha messo fuori partita il napoletano. Così, ex attaccante del settore giovanile dell’Inter ora allo Zurigo. Gnonto è andato a destra, nella stessa posizione di Politano. MaLa Germania aveva ceduto l’iniziativa all’Italia e Flick ha provato ancora a ritoccarla con Gundogan e Havertz, ma l’Italia ha insistito e segnato.. Finalmente Mancini ha sorriso.Tre minuti e la Germania ha pareggiato con, dopo un’azione un po’ confusa e con la. Il tocco di mano di Werner, precedente al tiro di Kimmich, non era punibile.. L’Italia aveva esaurito le risorse. Negli ultimi 10' spazio per Dimarco (fuori Biraghi) e Pobega (per Tonali). Altri debutti nel finale, quelli di Cancellieri (sulla fascia destra, Gnonto è passato nel ruolo di centravanti) e Ricci (al posto di Frattesi).Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi (dall’80’ Dimarco); Tonali (dall’80’ Pobega), Cristante, Frattesi (dall’85’ Ricci); Politano (dal 65′ Gnonto), Scamacca (dall’85’ Cancellieri), Pellegrini. All. Roberto Mancini.Neuer; Henrichs (dal 59′ Hofmann), Sule, Rudiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka (dal 69′ Gundogan); Gnabry (dall’80’ Raum), Muller (dal 69′ Havertz), Sanè (dal 59′ Musiala); Werner. All. Hans-Dieter Flick.