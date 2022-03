Roberto Mancini vuole riportare l’Italia ai mondiali otto anni dopo l’ultima partecipazione e per sconfiggere la Macedonia del Nord nel primo match dei playoff verso Qatar 2022 punta su Ciro Immobile, il centravanti azzurro capocannoniere della Serie A, assente nelle ultime due decisive sfide pareggiate contro Svizzeria e Irlanda del Nord che hanno costretto l’Italia a passare dagli spareggi. Il bomber laziale è stato il protagonista dell’ultima – e unica – vittoria azzurra contro la formazione macedone nell’ottobre 2016 con una doppietta nei minuti finali, un’eventualità che se ripetuta giovedì sera, per gli esperti, vale 3,95 volte la posta, mentre sale leggermente, a 3,98, la possibilità di Immobile come ultimo marcatore del match. Si gioca invece a 8.60 un suo gol entro i primi 15 minuti dell’incontro. Occhio anche a rigori e Var, croce e delizia finora del percorso in nazionale dell’attuale commissario tecnico azzurro. L’assegnazione di un penalty da parte dell’arbitro Tupin è proposta a 2,57, più alto invece un consulto al Var, fissato a 2,97 volte la posta.