La Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha firmato l’atto che concede, rispetto alle attuali normative relative alle capienze degli impianti sportivi, la deroga per la partita dei playoff di qualificazione ai Campionati del Mondo di calcio, Italia-Macedonia del Nord in programma allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo giovedì 24 marzo. L’incontro potrà quindi disputarsi con la capienza massima consentita per l'impianto.