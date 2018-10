Intervistato da Rai Sport il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Macini ha commentato così la vittoria in extremis in Nations League contro la Polonia: “Abbiamo dominato la partita dall’inizio alla fine, ma dovevamo chiuderla prima. Era ingiusto che finisse 0-0"



GRUPPO - "I ragazzi stanno cercando di fare il massimo. E’ stata un’ottima partita. Il calcio è questo, ma ci vuole tempo. Abbiamo fatto una buona prestazione".



LASAGNA - "Su Lasagna, direi che non ci sono gerarchie. Ho preferito lui a Immobile perchè è più forte di testa. Abbiamo meritato i 3 punti”.



PERCORSO INIZIATO - "Non esistono i maghi nel calcio. La nuova storia è già iniziata. Domani andremo dal presidente della Repubblica con tanto orgoglio”.