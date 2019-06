Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha commentato a Raisport la netta vittoria sul campo della Grecia: "Non è stata la mia migliore Italia. L'importante è essere cresciuti, siamo stati bravi noi ad indirizzare la gara. Difesa? L'aspetto importante è capire perché abbiamo mancato il quarto gol. Abbiamo gestito troppo. Su questo dobbiamo lavorare. Siamo bravi a giocare alti. Insigne? Non era semplice scegliere per noi. L'abbiamo visto abbastanza brillante. Pensavamo che fosse la cosa giusta da fare. Ho detto che in generale siamo avanti con il programma, nel complesso sta andando bene. Faccio i complimenti all'Under 20 e un augurio alle ragazze".