Roberto Mancini, ct della nazionale, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno. Tanti i temi toccati dal selezionatore: Mondiali, Cristiano Ronaldo, Messi, Buffon e le possibili future convocazioni.



"Italia al livello delle squadre presenti al Mondiale? Tra quattro anni spero proprio di sì, abbiamo un po' di tempo per mettere a punto una squadra che possa fare bene e andare all'Europeo. Credo che in 4 anni una squadra possa migliorare tanto".



"Spazio per i veterani? Chi in quel momento starà bene e giocherà bene, non vedo perché no. I giocatori esperti aiutano anche questa Nazionale che è giovane. Per certe partite ci vorranno sicuramente".



Portiere titolare? Io spero che i miei portieri siano tutti titolari, anche Donnarumma e Perin. Io sono sicuro che giocheranno nei propri club. Li ho alternati per conoscerli meglio. Un conto è vederli da fuori e un conto è vederli in campo

Buffon di nuovo titolare a settembre? Non avremo grandi problemi con i portieri, in tutti i sensi. I ragazzi sono tutti bravi e ho un altro paio di portieri in mente. Noi prendiamo in esame tutti i giocatori che giocano e giocano bene. Dobbiamo pensare però anche al futuro. Barella e Cutrone potrebbero essere chiamati per vederli dal vivo".



"Balotelli? Spero che trovi squadra quanto prima. Mario ha delle qualità, dipenderà da lui. Deve essere lui a sfruttare le occasioni che avrà a disposizione".



"Quale squadra vorrei vedere vincere il Mondiale? Io penso che possa vincerlo il Brasile, è una squadra quadrata, tecnica e veloce. Però poi dopo è anche difficile dirlo. Il primo turno non dimostra niente. Occorrerà vedere dopo il primo turno chi riuscirà a passare alla fase finale. Credo che tutte le squadre favorite alla fine passeranno i rispettivi gironi. Ronaldo, Messi e Neymar? Il brasiliano era alla prima partita importante dopo l'infortunio. Ronaldo è in forma strepitosa. Messi è difficile giudicarlo negativamente. Ha creato occasioni e farà parte del trio che potrebbe decidere il Mondiale. Italia sfavorita in Nations League? Io penso sempre abbastanza positivo e non penso questo. Non penso che siamo inferiori al Portogallo e alla Polonia".



"Futuro da allenatore alla Sampdoria? Chi lo sa?! Io ho giocato tanto alla Samp, scrivendo un pezzo di storia. Per tornarsi un giorno bisogna essere in grado di far bene per non sciupare quanto di bello abbiamo fatto insieme quando giocavo".