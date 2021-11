Novità nel gruppo azzurro in vista della sfida contro l'Irlanda del Nord, in programma lunedì alle 20.45. Mancini ha deciso di convocare ​Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, che ha vestito una sola volta la maglia della Nazionale in occasione dell'amichevole con San Marino del 28 maggio scorso (successo 7-0).