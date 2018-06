Roberto Mancini e Mario Balotelli, commissario tecnico e attaccante dell'Italia, parlano in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda. Queste le parole del ct: "La formazione? Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura, Verdi, Belotti, Insigne. Quanti Balotelli vorrei in Nazionale? Uno basta. Fin da quando aveva diciassette anni ha dimostrato grandi qualità, ha l'età dei miei figli. I ragazzi come tutti noi commettono degli errori, ci vogliono ragazzi che sbagliano, noi siamo lì apposta per aiutarli. Per sua fortuna è ancora giovane, ha ancora tanti anni per rifarsi".



SUL MODULO - "Jorginho è abituato a giocare a tre. Sarà sicuramente 4-3-3. Verdi può giocare meglio dietro le punte, può diventare un buon interno di centrocampo. Ha qualità, classe e tecnica".



SUI GOL PRESI - "Arrivano da quattro errori nostri. Contro la Francia i gol non sono mai arrivati da ripartenze della Francia".



SULLA SFIDA DI DOMANI - "E' stata molto importante la gara contro la Francia. Questa sarà un partita buona per il nostro futuro"