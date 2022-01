uscenti e dai pretoriani della difesa che ne hanno scortato l'impresa.In buona parte ciò accadrà perché il c.t. si fida di loro, per altri aspetti perché non è pensabile ospitare novità tecniche in due gare che decideranno la nostra sorte sportiva. Avevo e ho così tanta fiducia in Roberto Mancini che qualsiasi cosa faccia mi sento pronto a sottoscriverla. Tuttavia, siccome di mestiere faccio l'opinionista calcistico, devo dire che tutto si può fare da qui a marzo, tranne cheche quei calciatori ha scelto e per quelli che ha messo in campo a discapito di altri.Dopodiché dobbiamo riconoscere che, anche se abbiamo conquistato la coppa Europa, non eravamo i più forti in assoluto, ma i più bravi di quel momento. Anche a battere i calci di rigore o a sprintare nei 120 minuti dei tempi supplementari.. C’è qualche buona alternativa, ma il blocco dei titolari resta sostanzialmente quello che il c.t. ha conosciuto e lanciato all'Europeo.Stando così le cose, Mancini aveva retoricamente da farsi solo una domanda.Vediamolo insieme.È vero che l'interista gioca in una difesa a tre, ma ha fisico, talento, senso della posizione e tempismo per essere schierato solo con un altro partner.Per quanto riguarda gli esterni, obbligatorio puntare suCome potete constatare i titolari e, in buona parte, anche le riserve hanno giocato tutti all'Europeo.che all'Europeo sarebbero andati di sicuro se non si fossero infortunati. In tutti i casi c'èche, oltretutto, vede e punta la porta con i suoi inserimenti.Infine l'attacco.. È vero che entrambi non erano all'Europeo, ma è vero anche che hanno entrambi un grande fisico e il primo anche una notevole esperienza e freddezza.Basterà tutto questo? Anche se sono terrorizzato dal precedente della mancata campagna di Russia, penso proprio di sì. Anzi, vi dirò di più.