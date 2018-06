Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pari dell'Italia contro l'Olanda: "Ho chiesto all'assistente se fosse sicuro dell'espulsione, era una partita amichevole, non so. È stata una leggerezza, eravamo un po' affaticati, avevamo fatto gol, giocare in dieci diventava difficile. Dopo dieci giorni è difficile sviluppare concetti di gioco, sono state fatte cose buone come contro la Francia, questo è positivo. Dobbiamo iniziare a far giocare i giovani, queste partite servono soprattutto per loro, chi ha più esperienza va avanti, loro hanno bisogno di queste partite. Giudizio complessivo? Era importante che i ragazzi si impegnassero, perché non è semplice dopo un anno faticoso. Ci hanno messo impegno e testa. C'è molto ottimismo, fa piacere che la gente abbia entusiasmo con una squadra così giovane".