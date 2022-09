Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria ottenuta contro l'Ungheria. Successo che permette agli azzurri di raggiungere le semifinali di Nations League: "Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, gli ultimi 20 non mi sono proprio piaciuti, sul 2-0 la devi tenere in controllo la partita invece ci siamo fatti schiacciare"



SU NATIONS LEAGUE E MONDIALE - "Avere raggiunto le semifinali è importante, il resto però rimane, non c'è nulla da fare. Sono stati bravi a rimettere in piedi un gruppo difficile, hanno dei valori, bisogna lavorarci. Dobbiamo scavallare il mese di dicembre, fino a quel momento lì è difficile."