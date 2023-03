Mateo Retegui e non solo. Per l'Italia di Roberto Mancini, potrebbe presto arrivare un altro oriundo. A riportare la notizia è Sabado Velez, secondo cui la Nazionale starebbe cercando di convincere anche Gianluca Prestianni, attaccante classe 2006 del Velez. Al momento, il ragazzo non ha ancora il passaporto italiano ma dovrebbe ottenerlo entro un mese. Parte dell'Argentina Under 17, la federazione sta lavorando con la famiglia per fargli accettare la convocazione.