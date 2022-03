La comunicazione è arrivata direttamente nello spogliatoio della Juventus, dopo la vittoria contro la Salernitana: Roberto Mancini ha scelto di chiamare il terzino bianconero Mattia De Sciglio in luogo dell'infortunato Di Lorenzo.



TRENO PER COVERCIANO - De Sciglio si aggregherà questa sera al gruppo azzurro, atteso dalla gara contro la Macedonia del Nord valevole per la semifinale playoff per l'accesso ai mondiali di Qatar 2022.